Kikimora (kiki_morok) wrote,
Kikimora
kiki_morok

Новая жизнь в новой квартире!

Раньше он жил где попало, ютился как бомж на пакетах да на картонках. Не было у него своей крыши над головой, и от этого страдания его были невыносимы. Но в один прекрасный день всё изменилось, нашлись добрые люди и подарили ему отдельную однокомнатную квартиру в Москве.


И ведь был у него домик, благоустроенный, меховой, с полочкой, цвета британского папы и шотландской мамы. Но нет, милее всего ему жить в картонках и пакетах. А так как коробки подходящего размера не было, то приходилось ему ютиться в тесных обувных коробках. И тут случилось чудо! Добрые люди из "Шефмаркета" прислали целый коробок человеческой еды на пять вечеров, а ему досталась однокомнатная картонка в собственное пользование. Еда очень вкусная и кот доволен. Что ещё надо для мирной и сытой жизни.



Tags: Кузя, вкусная еда, домашняя кухня, кулинария, кухня
promo kiki_morok сентябрь 7, 10:13 262
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Осенний марафон, новый сезон открыт!
Друзья, пришла осень, а значит сезон встреч, совместных походов, тусовок, снова открыт. И я предлагаю затусить здесь, в осеннем френдомарафоне, всем перезнакомиться и подружиться. Фото appassionata_lr Ну и конечно предлагаю начать с себя. Меня зовут Инга, я люблю путешествовать,…
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