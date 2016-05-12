Новая жизнь в новой квартире!

И ведь был у него домик, благоустроенный, меховой, с полочкой, цвета британского папы и шотландской мамы. Но нет, милее всего ему жить в картонках и пакетах. А так как коробки подходящего размера не было, то приходилось ему ютиться в тесных обувных коробках. И тут случилось чудо! Добрые люди из "Шефмаркета" прислали целый коробок человеческой еды на пять вечеров, а ему досталась однокомнатная картонка в собственное пользование. Еда очень вкусная и кот доволен. Что ещё надо для мирной и сытой жизни.
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