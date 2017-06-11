Kikimora (kiki_morok) wrote,
Kikimora
kiki_morok

Коридор времени Останкино

А теперь давайте пройдём по коридору времени телецентра Останкино. В этом году телецентру исполняется 50 лет. В ноябре 1967 года вступила в строй первая очередь самого крупного в мире телевизионного комплекса. Изначально комплекс планировали построить на Ленинских горах, потом на месте бывшего ХХС, рассматривали и другие места, но возвели всё-таки в Останкино.


Историю строительства Останкино и разных курьёзных случаев, можно почитать на сайте телецентра. А я вам покажу небольшую часть граффити, которые находятся в подземном переходе между двумя зданиями телецентра – АСК-1 и АСК-3. На самом деле, там очень много интересного, всё не охватить, поэтому я вам рекомендую сходить на экскурсию и увидеть всё своими глазами.


















































Дальше мы направились в святая святых, гримёрную телеведущих. И там два наших товарища преобразились до неузнаваемости. А мы, пока их гримировали, примерили с помощью париков разные сказочные и исторические образы.

За дело берутся визажисты, которые гримируют самых известных людей телевидения, и являются их настроением дня. Ведь от того, как гримёр сделает макияж, у человека в некоторой степени зависит настроение. В работу взяли наших Лену и Игоря. Из Игоря сделали вампира, а кто получился из Лены, смотрите сами.


































Вот такие персонажи, колдунья и вампир, получились из наших друзей. А мне захотелось сделать просто красивый макияж. И мне кажется у визажиста это получилось.





И посмотрите на три мои образа, Клеопатра, Кикимора и свой собственный образ. Какой вам больше нравится?


А я поздравляю телецентр Останкино с наступающим юбилеем и желаю успехов в создании интересных передач, фильмов и шоу. Благодарю также пресс-службу телецентра и сообщество travel_russia за приглашение в путешествие по времени.


Tags: travel-russia, Останкино, экскурсия
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