Коридор времени Останкино

Историю строительства Останкино и разных курьёзных случаев, можно почитать на сайте телецентра. А я вам покажу небольшую часть граффити, которые находятся в подземном переходе между двумя зданиями телецентра – АСК-1 и АСК-3. На самом деле, там очень много интересного, всё не охватить, поэтому я вам рекомендую сходить на экскурсию и увидеть всё своими глазами.
Дальше мы направились в святая святых, гримёрную телеведущих. И там два наших товарища преобразились до неузнаваемости. А мы, пока их гримировали, примерили с помощью париков разные сказочные и исторические образы.
За дело берутся визажисты, которые гримируют самых известных людей телевидения, и являются их настроением дня. Ведь от того, как гримёр сделает макияж, у человека в некоторой степени зависит настроение. В работу взяли наших Лену и Игоря. Из Игоря сделали вампира, а кто получился из Лены, смотрите сами.
Вот такие персонажи, колдунья и вампир, получились из наших друзей. А мне захотелось сделать просто красивый макияж. И мне кажется у визажиста это получилось.
И посмотрите на три мои образа, Клеопатра, Кикимора и свой собственный образ. Какой вам больше нравится?
А я поздравляю телецентр Останкино с наступающим юбилеем и желаю успехов в создании интересных передач, фильмов и шоу. Благодарю также пресс-службу телецентра и сообщество travel_russia за приглашение в путешествие по времени.
Journal information